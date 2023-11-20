الطيران الروسي يشن هجمات صاروخية على 5 ألوية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي زيبينسكي، اليوم الاثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي شن ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة لخمسة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.



وقال زيبينسكي، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، نفذ الطيران العملياتي والتكتيكي في مجموعة قوات الغرب، ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة للألوية الميكانيكية 14 و41 و43 و44 و101 في مناطق بيتروبافلوفكا، وبيستشانوهو، وسينكوفكا، وستيبوفوي ونوفوسيلوفكا".



وأضاف زيبينسكي، أن طواقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 نفذت ضربات جوية على تجمعات الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للفرق الميكانيكية الـ 14 و32 و25 للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا، وبيريستوفوي، وستيلماخوفكا.



وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بحسب سبوتنيك.