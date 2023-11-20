المؤبد لمتهم بمعاونة آخرين على قتل سائقين أثناء سرقة أحدهما في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، اليوم الاثنين، "م.ال.ب"، عاطل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه وآخرين "سبق محاكمتهم" بقتل "س.ع.ع"، و"ا.ص.ا"، سائقين، وذلك في القضية المقيدة برقم 6613 لسنة 2014 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، حول قيام شخص بالاشتراك مع آخرين في قتل شخصين، وسرقة سيارة أحدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم بالاشتراك مع آخرين "تمت محاكمتهم" اشتركوا في تكوين تشكيل عصابي بزعامته بقصد ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية، واتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات التي تستخدم في نقل المواد الغذائية، لاحتفاظ قائدها بمبالغ مالية بحوزته من حصيلة تجارته.

وأضافت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة أنه وأثناء سير المتهمين في إحدى الطرق الفرعية، تصادف مرور المجني عليه الأول بسيارة ثلاجة فأطلق المتهم عليه طلقات نارية أودت بحياته في الحال، كما أدى إطلاق النار إلى مقتل المجني عليه الثاني، وعندئذ استولوا على السيارة، وفروا هاربين.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة، السيد البتانوني.