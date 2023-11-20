بدء اختبارات الأداء للنسخة السادسة من مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

بدأت اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم في نسختها السادسة، أمس الأحد، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تواصل لجنة التحكيم اختبارات الأداء اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور محمد علاء فتحي، والدكتور مصطفى محمد، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد، والدكتورة سحر سيد أمين، والدكتورة سماح إسماعيل، وذلك بحضور الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة والفنان مصطفي النجدي.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء أمس كانت في الغناء الفردى والغناء الجماعي والاستعراض من محافظتي القاهرة والجيزة، وأن اختبارات الأداء في الأيام التالية ستشمل فن الاستعراض الفردي والجماعى لمجموعة من الفرق بمختلف محافظات مصر منها الإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والمنيا والإسكندرية والدقهلية والوادي الجديد .