تقرير أممي بشأن فجوة الانبعاثات سينشر قبل مؤتمر تغير المناخ في دبي

سينشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره السنوي حول مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في وقت لاحق اليوم الاثنين، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بدء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي.

ويسلط التقييم، المعروف رسميا باسم تقرير فجوة الانبعاثات، الضوء على الهوة بين الاتجاه الذي تتجه إليه الانبعاثات العالمية وما ينبغي القيام به للحد من ارتفاع درجة الحرارة في حدود 5ر1 درجة مئوية وفقا لما تم الاتفاق عليه في باريس عام 2015.

ووجد تقرير العام الماضي أن "السياسات المعمول بها حاليا تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 8ر2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن". وذلك مقارنة مع مستوى ما قبل عصر الصناعة.

وقال التقرير إن تنفيذ التعهدات الحالية لن يؤدي إلا إلى خفض هذا الارتفاع إلى ما بين 4ر2 إلى 6ر2 درجة بحلول نهاية القرن.

يشار إلى أنه في مؤتمر باريس تم الاتفاق على هدف أقل من درجتين مئويتين، على أن يكون الهدف 5ر1 درجة مئوية إن أمكن لتجنب أسوأ عواقب لظاهرة الاحتباس الحراري، مثل المزيد من العواصف المدمرة والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

وارتفعت حرارة العالم بالفعل بنحو 1ر1 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، مع تفاوت إقليمي كبير.