أبو مازن: لا يمكن قبول مخططات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس دولة لاتفيا إدغارز رينكيفيتش.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أطلع «أبو مازن»، نظيره على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعب فلسطين في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال، مجددًا رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس.

وشدد على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، نافيًا إمكانية القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.