المبعوث الأمريكي إلى لبنان: التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب في متناول أيدينا

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين إن التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله "في "متناول أيدينا" بعد محادثات أجراها في لبنان أمس الثلاثاء.

ووصل هوكستين إلى بيروت في الوقت الذي قال فيه حلفاء حزب الله في الحكومة اللبنانية إن الحزب قدم ردا إيجابيا على مقترح أمريكي ينص على انسحاب مقاتليه والقوات البرية الإسرائيلية من منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.



كما ينص المقترح الأمريكي على نشر آلاف من قوات حفظ السلام الإضافية التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية في المنطقة العازلة. ودعت إسرائيل إلى آلية إنفاذ أقوى، بما في ذلك حرية القيام بعمليات عسكرية ضد أي تهديدات من حزب الله، وهو أمر من المرجح أن يعارضه لبنان.

وقال هوكستين إنه أجرى محادثات "بناءة للغاية" مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي يتوسط نيابة عن الحزب.

وقال المبعوث الأمريكي لصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين: "لقد واصلنا اليوم (الثلاثاء) على وجه التحديد تضييق الفجوات بشكل كبير".

وأضاف: "في نهاية المطاف، يعود القرار للأطراف للتوصل إلى نهاية لهذا الصراع... وهو الآن في متناول أيدينا".

وقال بري إن "الوضع جيد من حيث المبدأ"، على الرغم من أن بعض التفاصيل الفنية لا تزال عالقة.