تعليم الأقصر تنظم 162 ورشة عمل ضمن فعاليات «بداية جديدة لبناء الإنسان»

أعلن صفوت الجارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، عن تنفيذ 162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين خلال الأسبوع الماضي، استهدفت هذه الورش حوالي 79163 مشاركًا من الطلاب والمعلمين، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت عفاف علي، المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم في الأقصر، أنه تم تنظيم 150 ورشة عمل للطلاب حول مواضيع التغذية السليمة والطعام الصحي، ومشروعات ريادة الأعمال، والوعي البيئي، وترشيد استهلاك المياه، والمواطنة الرقمية، ومخاطر الإنترنت، ومكافحة التنمر، كما شملت الورش موضوعات تهدف إلى تنشئة وتوعية الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أنه تم تنفيذ 168 ندوة ومحاضرة للطلاب، تناولت مبادئ الوحدة الوطنية، وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات، وتنمية الفكر الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامة.

وأشارت علي، إلى أن المبادرة تضمنت أيضًا تنظيم 29 زيارة ميدانية ورحلة للطلاب إلى مستشفى أورام السرطان بطيبة، ومكتبة مصر العامة، والمكتبة المتنقلة، والمواقع الأثرية مثل المعابد والمتاحف، كما تضمنت الفعاليات مسابقات تعليمية وثقافية ورياضية.

ولفتت المنسق العام للمبادرة في المديرية، إلى أنه على صعيد المعلمين، تم تنظيم 12 ورشة عمل؛ لتعزيز مهارات التفكير الإيجابي، ومهارات الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى جلسات تدريبية وإرشادية بلغ عددها 21 جلسة، تستهدف هذه الجهود تحسين أداء المعلمين وتعزيز مهاراتهم التربوية.

وأوضحت أن هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المبذولة؛ لتعزيز التعليم والتنمية البشرية في محافظة الأقصر، حيث تواصل مديرية التربية والتعليم تنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل.