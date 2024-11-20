ختام الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وكوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة العاشرة انطلق، منذ قليل، حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وذلك على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وقدمت الحفل الفنانة السورية مروة الأطرش، بحضور نخبة من المسرحيين والفنانين من مصر والعالم العربي والدولي، ومنهم اللواء خيري حسين، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والفنان الدكتور سيد خاطر، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوري من روسيا، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنانة حلا عمران، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني، والفنان أحمد وفيق، والمخرج السوري ممدوح الأطرش، والكاتبة فاطمة المعدول، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان، والمخرج عصام السيد، والفنانة عزة لبيب، والفنانة منال سلامة، والمخرج محمد جبر. بدأ الحفل بفيديو عن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، تلاه عرض فيديو كليب بعنوان "ونغني"، من غناء مصطفى يزن وسيرا، وكلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة.

وألقت الدكتورة إنجي البستاوي كلمة قالت فيها: "في هذه الليلة المباركة، وعلى أرض السلام والجمال، أرض شرم الشيخ الساحرة، نلتقي لنختتم معًا رحلة إبداعية استثنائية امتدت على مدار أيام مليئة بالفن والإبداع والتميز. تسع سنوات من العطاء المسرحي ودورات من الإبداع الشبابي، وها نحن اليوم نختتم الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، هذا الصرح الثقافي الذي أصبح منارة للإبداع المسرحي في مصر والوطن العربي والعالم أجمع".

وفي حفل الختام، كرم المهرجان الفنان محمد العمروسي بدرع مهرجان الشباب.

وأعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، أن دولة كوريا الجنوبية ستكون ضيف شرف الدورة العاشرة، كما أعلن أن أكاديمية SITY ستمنح شهادات تعادل الدبلومة.

ووجه الشكر لكل الرعاة والمتطوعين بالدورة التاسعة، إلى جانب تكريم صناع حفلي الافتتاح والختام، وهم الملحن كريم عرفة، المطربة الشابة سيرا أحمد، المطرب الشاب مصطفى يزن، كاتب الحفل عز الدين حافظ، الفنان خالد الذهبي، والمخرج محمد ميدو هشام، بالإضافة إلى الفنانة السورية مروة الأطرش.

كما تم الإعلان عن أفضل شخصية مهنية في الدورة التاسعة، وهي جائزة قدمها أحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والداعم لهذه الجائزة.

كما وُزعت الشهادات على إسلام فايد، ناريمان الملاح، شيماء كابر، عادل مهران، محمد حسن، أدهم صفوت، نانيس أيمن، ندى عز الدين، ومحمد أمين. وجرى أيضًا تكريم محافظة جنوب سيناء، وتسلم الجائزة نيابة عن اللواء خالد مبارك، اللواء المهندس خيري حسين، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالإضافة إلى تكريم مسرح الشارقة الوطني، الراعي الذهبي للمهرجان، ممثلاً في الهيئة العربية للمسرح بأمانة الكاتب إسماعيل عبد الله، وتسلمها أحمد بو رحيمة، إلى جانب تكريم بلدية ظفار، وتسلمها المهندس عمار بن عوبد غواص، والراعي الفضي المعهد الثقافي الإيطالي، وتسلمها الدكتور ماوريتسيو أجويرو، والهيئة الدولية للمسرح برئاسة فخرية للمهندس محمد سيف الأفخم، وتسلمها أحمد عبد الله راشد.

كما تم تكريم الجمعية العمانية للمسرح، تسلمها الكاتب الدكتور عماد بن محسن الشنفري والأستاذ حسين العلوي، وشركة "دريمز" للمنشآت الفندقية، و"Ninth Art Group"، وتسلمتها الفنانة مروة الأطرش نيابة عن مزنة الأطرش، وشركة "ريد ستار" للإنتاج الفني، ودار "حابي" للنشر، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتسلمتها الشاعرة أميمة إسماعيل.

وكرمت لجان التحكيم الخاصة بمسابقة التأليف المسرحي، التي تحمل اسم الكاتبة فاطمة المعدول، ومسابقات البحث العلمي والعمل الأول للشباب، أعضاءها الذين شملوا الكاتبة فاطمة المعدول، الفنان مفيد عاشور، الفنانة عزة لبيب، المخرج عصام السيد، الدكتور تامر العربيد من سوريا، والدكتور عادل حربي من السودان.

كما جرى تكريم مدربي الورش الفنية أحمد نبيل، سهى الكحيل، مروة قرعوني، صبرين شعباني، وأحمد وفيق.

يذكر أن الدورة التاسعة للمهرجان، التي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، انطلقت يوم 15 نوفمبر، واختتمت اليوم.

تدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، ويرأسه شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.