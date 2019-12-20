أمريكا تصوت على رفع سن شراء التبغ من 18 إلى 21 سنة

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الأربعاء، على رفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر والسجائر الإلكترونية وجميع منتجات التبغ الأخرى من 18 إلى 21 سنة.

والحد الأدنى للسن هو جزء من مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم الذي أقره بالفعل مجلس النواب ويتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.

ويأتي التشريع وسط انتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن 54 حالة وفاة.

وارتفعت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشرت بين المراهقين ، لتدق ناقوس الخطر بين المدافعين عن السياسات الصحية.

وستصبح الزيادة العمرية سارية المفعول في وقت لاحق من العام المقبل.

واعتبارًا من ديسمبر 2019، رفعت تسع عشرة ولاية وواشنطن العاصمة سن التدخين إلى 21 عامًا، لتغطي بذلك أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، وفقًا لحملة الأطفال غير المدخنين.