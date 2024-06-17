رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو البرتغال إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، البرتغال إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لـ"الحفاظ على خيار حل الدولتين".

ووجه مصطفى، وهو أيضا وزير الخارجية، هذه الدعوة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وبحث مصطفى مع رانجيل "آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وبموازاة هذه الحرب، صعَد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وأكد مصطفى على "أهمية اعتراف البرتغال بدولة فلسطين، والسير على خطى إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا التي اعترفت (بفلسطين) مؤخرا، للحفاظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وفي مايو الماضي، اعترفت الدول الأوروبية الأربع بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد مصطفى بتصويت البرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديمها مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني بغزة، واستمرار دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق البيان.