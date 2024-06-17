نجل نتنياهو يتهم الجيش والشاباك بالخيانة في 7 أكتوبر

اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير، اليوم الاثنين، الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ"الخيانة" في مواجهة هجمات حركة حماس بمحاذاة قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

ومنتقدا قرار المحكمة، تساءل يائير، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 أكتوبر؟"، موجها اتهام للمحكمة العليا الإسرائيلية بقوله: "لجنة التحقيق الدولة، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها كلجنة تستر لليسار"، في إشارة إلى معارضي حكومة والده.

ولم يصدر من الجهات التي انتقدها نجل نتنياهو تعليق فوري على اتهاماته.

ويوم الأحد، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة ماتانياهو أنجلمان في إخفاقات 7 أكتوبر، لحين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليو المقبل.

وفي الأشهر الماضية، أعلن قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات والجيش تحملهم مسئولية عن إخفاق 7 أكتوبر، بينما يرفض نتنياهو تحمل أي مسئولية عن هجمات حماس.