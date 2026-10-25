أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حزنه الشديد عقب الخسارة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا تحمله مسؤولية كبيرة تجاه النادي، في ظل تراجع النتائج والأداء، دون أن يحسم موقفه بشأن ما ينتظره خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كاريك، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، عن الأخطاء التي شهدتها المباراة، مشيرًا إلى أن انزلاق ليني يورو ساهم في استقبال أحد الأهداف، فيما اعترض على قرار احتساب ركلة حرة ضد أيدن هيفن، ترتب عليها هدف آخر.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: «لم أعتقد أن هناك لاعبًا قريبًا بما يكفي من هيفن لاحتساب مخالفة. أما ما حدث مع يورو، فهو أمر مؤسف، لكنه لاعب موهوب وينتظره مستقبل كبير. يشعر بالإحباط بسبب ما حدث، لكنه لا ينبغي أن يلوم نفسه، فالأمر لم يكن خطأ بقدر ما كان مجرد انزلاق».

وعن تأثير الهدف الثالث لبورنموث على فريقه، أوضح كاريك أن هذا الهدف أنهى فرص العودة إلى اللقاء، مضيفًا: «كان المشجعون ينتظرون منا تقديم رد فعل في الشوط الثاني، ولو نجحنا في تسجيل هدف واحد، لوجدنا دعمهم كما اعتدنا. لكننا لم نتمكن من صناعة اللحظة التي نحتاج إليها، وجاء الهدف الثالث ليحسم الأمور بصورة مؤلمة».

كاريك: اللاعبون يمرون بوقت عصيب

وتحدث المدير الفني عن الحالة النفسية للاعبيه بعد الهزيمة، مؤكدًا أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة، رغم استمرارهم في المحاولة حتى النهاية.

وقال: «لقد كان يومًا صعبًا بالنسبة للاعبين. دخلنا المباراة ونحن متأثرون بعض الشيء، وكان ذلك واضحًا داخل الملعب. واصل اللاعبون القتال، لكنهم يشعرون الآن بالألم والإحباط، ومن الصعب رؤية خيبة أملهم بهذا الشكل».

وأضاف: «علينا تقبل واقعنا الحالي، فالوضع ليس سهلًا، وهناك أمور نستطيع العمل على تحسينها، وأخرى تتداخل فيها الظروف بطريقة تجعل التعامل معها أكثر صعوبة».

كما أكد كاريك أن ما يمر به مانشستر يونايتد يؤثر فيه بشدة، قائلًا: «أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه النادي، فقد قضيت فيه سنوات طويلة. ما حدث اليوم كان مؤلمًا، ليس على المستوى الشخصي فقط، بل بسبب ما يمر به مانشستر يونايتد. يؤلمني أن أرى النادي في هذا الوضع».

كاريك يوضح سبب جلوس برونو فرنانديز على مقاعد البدلاء

وعن قراره عدم الدفع ببرونو فرنانديز أساسيًا، أشار كاريك إلى أن الاختيارات الفنية تأتي في إطار البحث عن حلول لتغيير مسار المباريات، موضحًا: «هناك دائمًا قرارات تتخذها على أمل تغيير مجريات اللعب وصناعة الفارق، وما حدث اليوم كان نتيجة القرارات التي اخترناها».

هل يرحل كاريك عن مانشستر يونايتد؟

وفيما يتعلق بتحيته لجماهير مانشستر يونايتد عقب صافرة النهاية، نفى كاريك أن تكون بمثابة وداع، موضحًا أن مشاعره ارتبطت بصعوبة المرحلة التي يمر بها الفريق ورد فعل الجماهير.

وقال: «لم تكن جولة وداع. كنت أفكر في لاعبي فريقي، فهم يمرون بفترة صعبة، وهناك أمور يمكننا مساعدتهم فيها، بينما تتطور أمور أخرى بصورة يصعب التحكم فيها. أقدر دعم الجماهير، لكنني أحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث».

واستكمل: «لا يمكننا إخفاء حقيقة أن النتائج والمستويات لم تكن جيدة بما يكفي. نحن في موقف صعب، ولا أعرف كيف ستتطور الأمور أو ماذا سيحدث في المرحلة المقبلة».

واختتم كاريك تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بتقديم أقصى ما لديه من أجل النادي، قائلًا: «سأواصل بذل كل ما أستطيع من أجل مانشستر يونايتد، ولن يتغير ذلك. أحب عملي وأشعر بمسؤوليتي تجاه هذا النادي، لكن علينا الانتظار لنرى ما سيحدث لاحقًا».