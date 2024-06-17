حجاج السياحة يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمنى

رصد بعض المشاكل في مخيمات عدد من الحجاج بمشعر منى

حظرت السلطات السعودية خروج الحجاج، اليوم الاثنين، من خيامهم بمشعر منى لرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى بأول أيام التشريق، وذلك من الساعة 11 صباحا وحتى الـ4، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمشعر منى، وحرصا على حياة ضيوف الرحمن.

وأرسلت السلطات السعودية عبر تطبيق "نسك" إلى جميع الحجاج النظاميين، أن وزارة الحج السعودية منعت تفويج الحجاج لرمي الجمرات من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصر اليوم، وذلك بسبب تحذيرات وزارة الصحة السعودية من احتمالية إصابة ضيوف الرحمن بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

من جهتها أبلغت لجان بعثة وزارة السياحة المنتشرة بمخيمات حجاج السياحة الـ9 بمشعر منى، مشرفي شركات السياحة، بعدم خروج أيا من حجاجها إلى الشارع خلال تلك التوقيتات، حيث تم إبلاغ الحجاج بذلك، على أن يبدأوا في عملية رجم الجمرات بعد الساعة الـ4 من مساء اليوم.

وفي سياق متصل يواصل اليوم حجاج السياحة رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمنى، وذلك بعد النفرة من المزدلفة إلى منى والمبيت بها، ورمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث.

وينتهى غدا الثلاثاء الحجاج المتعجلون من رمي جمرات اليوم الثاني، واستكمال باقي مناسك الحج بطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وذلك للحجاج الذين فضلوا الإقامة في منى على مدى اليومين الماضيين.

ويستكمل باقي الحجاج أيام التشريق الثلاثة التي تنتهي بعد ظهر الأربعاء المقبل؛ لتبدأ نهاية الأسبوع الجارى رحلات العودة المكثفة للعائدين إلى بلادهم أو التفويج إلى المدينة المنورة للراغبين في زيارة المسجد النبوي الشريف وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، إن لجان الوزارة تواصل المرور على مخيمات الحجاج بمنى للاطمئنان عليهم وحل أي مشاكل تواجهم .

وأضافت أن حالة حجاج السياحة مستقرة ولم ترد إلى البعثة أو اللجان المكلفة بمتابعة أحوال الحجاج حتى الآن شكاوى من وجود مخالفات جسيمة في برنامج الحج المتفق عليها بين الشركة والحاج، سواء في مكة والمدينة المنورة أو على جبل عرفات أو في منى.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن شركات السياحة المنظمة للحج تقوم بحل أي مشكلة تواجه الحجاج في المخيمات، حيث تتواصل مع المطوفين لتنفيذ ما جاء بالتعاقد وتوفير سبل الراحة للحجاج، موضحة أن مشكلة انقطاع الكهرباء في عدد من المخيمات تم حلها فورا، وهي مشكلة ليس للشركات أو المطوفين أي دخل بها، كما تم حل مشكلة عدم توافر الوجبات في عدد من المخيمات.

وكشفت سامي عن أن بعثة الحج السياحي يرافقها عدد من أعضاء اللجنة العليا والفنية للحج والعمرة، تفقدوا أماكن المخيمات التي تم تخصيصها لحجاج السياحة في منى، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بالوقوف على جميع الاستعدادات ومتابعتها أولًا بأول من أجل تذليل أي عقبات تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي، أن هذه المخيمات صناعة ألمانية وعلی أحدث طراز، تم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة، كما تم الاتفاق على تقديم وجبات كاملة للحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، تم إعدادها بناء علی نصائح خبراء التغذية وتشمل البروتينات التي تعطي طاقة وحيوية للحجاج تساعدهم أثناء تأدية مناسك الحج، موضحة أن وجبة الغذاء سوف تكون ساخنة.

وقال ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إن الحالة العامة لجميع حجاج شركات السياحة مطمئنة وبخير، موضحا أن اللجنة الفنية وبالتعاون مع الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تتابع على مدار الساعة الحالة العامة لحجاج السياحة، وتتواصل مع مختلف الجهات في حالة وجود أي شكوى لحلها، في أول أيام التشريق.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة تتلقى تقارير دورية عن حالة الحجاج بمخيمات إقامتهم لسرعة رصد وحل أى مشكلة تظهر بالمخيمات، حيث تم التعامل مع الشكاوى والملاحظات التي وصلت إلى الوزارة أو الغرفة، موضحا أنه تم التواصل فورا مع مكاتب الطوافة لمتابعة أحوال الحجاج والتأكد من راحتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف أبراهيم أنه من المقرر أن تستعد شركات السياحة بداية من الغد لمغادرة الحجاج لمنى والعودة لمكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقي برنامج الحج.

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن حجاج السياحة المتعجلين سينتهوا غدا الثلاثاء من أداء مناسك الحج وذلك بعد أن رموا جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أنه تم إعادة الحجاج اليوم من منى إلى الفنادق المقيمين بها بمكة المكرمة تمهيدا لبدء الموسم الثاني من برنامج الحج.

وأشار إلى أن حجاج السياحة الذين أقاموا بمكة المكرمة قبل بدء مناسك الحج سينتقلون بداية من بعد غدا الخميس إلى المدينة المنورة، لافتا إلى أن هناك خطة لتفويج الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة.

وأوضح أن لجان بعثة الحج السياحي بالمنافذ السعودية سواء المطارات أو المنافذ البرية ستقوم باستقبال الحجاج وحل أي أزمات تواجههم خلال مرحلة عودتهم إلى أرض الوطن.

وفي سياق متصل تلقت لجان بعثة الحج السياحي عددا من الشكاوى من قبل بعض شركات السياحة والحجاج؛ بسبب نقص بعض الخدمات في مخيمات الحجاج كانقطاع التيار الكهربائي، وسوء حالة بعض الوجبات الغذائية.

كما رصدت اللجان شكاوى بعض الحجاج من سوء بعض الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى، والتي يقيم بها حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

كما رصدت اللجان وفقا لأصحاب شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بعض الشكاوى كانقطاع التيار الكهربائي، وهي مشاكل خارجة عن مسئولية الشركة المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات، بالإضافة إلى بعض المشاكل مثل ضعف المطابخ وسوء حالة الأطعمة وقلة كمياتها في بعض المخيمات.

ومن المقرر وفقا لأصحاب شركات السياحة، أن تتخذ بعثة الحج السياحي إجراءات في هذا الإطار وفقا لبنود التعاقد الذي أبرمته غرفة شركات السياحة مع شركات الخدمة السعودية، مؤكدين أن بنود العقد واضحة في هذا الإطار وبينها الجزاءات المقررة في حال حدوث أي خلل أو تقصير في تنفيذ الخدمات، لافتين إلى أن الحجاج المتضررين من سوء التغذية من المقرر أن يتم تعويضهم ماديا.