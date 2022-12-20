استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر طن حديد عز عند 23450 جنيها تسليم أرض المصنع.
واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.
وسجل سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 23300 جنيه.
وبلغ سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 21300 جنيه.
واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.
وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 23400 جنيه.
ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 23200 جنيه.
• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1700 جنيه.
واستقر سعر أسمنت النصر ليصل إلى 1660 جنيها.
واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1710 جنيهات.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1660 جنيها.
وسجل سعر طن أسمنت حلوان 1730 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1765 جنيها.