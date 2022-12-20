قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رفض تراخيص المحال العامة سيكون في حالة عدم مناسبة النشاط للمكان.

وأضاف الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموافقة الأمنية لاستخراج الرخصة تتم بشكل إلكتروني دون أي عناء للمواطن، حيث يقوم بتقديم ورقه داخل مركز التراخيص وسيتم استلام الرخصة في فترة قصيرة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك هجوم على شروط الحصول على المحال العامة من مافيا الاتاوات وأصحاب المصلحة العامة.

وتابع أن قانون تراخيص المحال العامة يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة، موضحا أن قانون تراخيص المحال العام لا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها.

وأكد محمد عطية الفيومي أن قانون المحال العام صدر في أواخر عام 2019 وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط، كما أن الدخول في المنظومة الرسمية يحقق مزايا كبيرة أولها عدم إغلاق النشاط، مشددا على قانون المحال العامة يمنح سنتين مهلة من أجل التقدم للحصول على رخصة النشاط.