 لحظة بلحظة.. الزمالك 0 × 0 حرس الحدود.. الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة.. الزمالك 0 × 0 حرس الحدود.. الدوري الممتاز

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 7:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 7:03 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبدالجيد – أحمد فتوح – محمد عبدالغني

الوسط: محمد أشرف روقا – عمر جابر– إمام عاشور

الهجوم: سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

تشكيل حرس الحدود:

محمد فوزي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.


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