الأردن: مباحثات القادة المشاركين في مؤتمر بغداد تضمنت تأكيد دعم حقوق الفلسطينيين

مؤتمر بغداد.. السعودية: نقف جنبا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

العراق: نتخذ إجراءات لمنع استخدام أراضينا للهجوم ضد الآخرين لكن على الدول احترام سيادتنا