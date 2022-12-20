تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد
الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبدالجيد – أحمد فتوح – محمد عبدالغني
الوسط: محمد أشرف روقا – عمر جابر– إمام عاشور
الهجوم: سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أسامة نبيه
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.
تشكيل حرس الحدود:
محمد فوزي في حراسة المرمى.
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض
خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال
خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.