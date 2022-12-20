محافظ الغربية يتابع تقديم الخدمات في المراكز التكنولوجية بطنطا وكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، المراكز التكنولوجية بمركزي كفر الزيات وطنطا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأقل وقت، إلى جانب متابعة استقبال تراخيص المحال التجارية، وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بكفر الزيات والذي يقدم خدماته للمواطنين من خلال 16 موظف شباك لاستقبال الطلبات بمتوسط إقبال من 50-65 مواطنا في اليوم، وبلغت إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة منذ بداية المنظومة 16764 طلبا.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا والذي يستقبل طلبات المواطنين اليومية من خلال 9 شبابيك و14 موظف شباك يقدمون الخدمات لما يقرب من 65 مواطنا يوميا، وبلغت إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح منذ بداية المنظومة 4600.

ووجه رحمي العاملين بالمراكز التكنولوجية خلال جولته بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة له.

وأشار إلى أن المحافظة في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير ١٠ مراكز تكنولوجية وحصل جميعهم على شهادة الأيزو ٩٠٠١، مع المتابعة المستمرة لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير مركزين تكنولوجيين متنقلين، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

وقال إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة تقدم حزمة من الخدمات للمواطنين منها (الطلبات التي عليها رسوم ومستندات وصلاحية، طلب سداد غرامة مخالفة، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي وكلي، طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب استخراج شهادة بقرار بتصريح من المحكمة، إزالة وإيقاف أعمال بإعلان المتهم من عدمه)، وغيرها.