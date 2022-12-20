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أصيب 5 أشخاص هاجمهم ذئب، مساء اليوم الثلاثاء، بداخل قرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين لمستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما يكثف أهالي القرية جهودهم؛ لسرعة الإمساك بالذئب خشية مهاجمة آخرين.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتشت يفيد بعقر ذئب لـ5 أشخاص بداخل قرية السليمات التابعة لمركز أبو تشت.

وكشفت التحريات الأولية أن ذئب هاجم القرية وعقر 5 أشخاص، وهم إسلام حسن عبد الحفيظ، وأميرة شحاتة عسران، ومحسن رجب تغيان، وبشار محمد أحمد، ومحمد أبو المجد، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

ويكثف أهالي القرية جهودهم لسرعة الإمساك بالذئب، خشية أن يهاجم القرية مرة أخرى ويصيب آخرين.