بوتين: لا نسعى لضم بيلاروس

فنّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لذلك، وأن "هذه المزاعم تندرج في محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس".

وأضاف بوتين، في أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك يوم الاثنين: "ليس لدى روسيا أي اهتمام بضم أحد. هذا غير مجد اليوم"، بحسب قناة "آر تي".

وأضاف أن "المسألة لا تتثمل في الضم، بل في تنسيق السياسات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث ضمن تجمعات أخرى أيضا.

وأضاف أن "المزاعم حول نية روسيا ضم بيلاروس هراء ومحاولات من خصومنا لعرقلة التكامل" بين البلدين في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.

يذكر أن بوتين وصل إلى مينسك يوم الاثنين، وبحث مع نظيره البيلاروسي القضايا الاستراتيجية في مجالي الاقتصاد والدفاع.