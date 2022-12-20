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التقط القادة والزعماء والمسؤولون المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة صورة تذكارية، قبل وقت قليل من انعقاد المؤتمر.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله مقر انعقاد المؤتمر.

والتقط الزعيمان صورة تذكارية، بمشاركة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، ثم اصطحب الملك عبد الله، الرئيس السيسي صوب مقر الانعقاد.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.