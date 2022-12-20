Messi'nin Nusret'e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/zHvkx71qOW — Haber (@Haber) December 19, 2022

ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.وبيّن الفيديو الذي حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة، أن ميسي وافق في النهاية على التقاط صورة مع نصرت.وحضر الشيف التركي المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.