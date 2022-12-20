انتشر مقطع فيديو، يظهر رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه الشيف التركي الشهير نصرت، الذي طلب التقاط صورة سيلفي معه.
ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.
وبيّن الفيديو الذي حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة، أن ميسي وافق في النهاية على التقاط صورة مع نصرت.
وحضر الشيف التركي المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.
يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.