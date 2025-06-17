البرلمان الأوروبي يرفض إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران

أعلن مارك بوتينجا، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، أنه اقترح على الجمعية العامة، نيابةً عن كتلة اليسار، إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، إلا أن الأحزاب الرئيسية رفضت المقترح.

جاء ذلك في بيان نشره بوتينجا، أحد أبرز النواب في البرلمان الأوروبي على حسابه بمنصة إكس بعد كلمته أمام الجمعية البرلمان الاثنين.

وقال بوتينجا، الذي ندّد مراراً بالإبادة الجماعية في غزة: "عندما تهاجم روسيا أوكرانيا بشكل غير قانوني، فإنهم (النواب الأوروبيين) يدينون ذلك. وعندما تهاجم إسرائيل إيران بشكل غير قانوني، فإنهم يرفضون إدانتها".

وقال بوتينغا :"أعلم أن إسرائيل معتادة على فعل هذا، لكنه لا يزال غير قانوني وإجراميا، وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، واستهداف محطات الطاقة النووية عمدًا".

وحذر النائب الأوروبي من خطورة وقوع كارثة نووية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأعرب بوتينغا عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يُدين إسرائيل كما أدان روسيا، قائلاً:"(رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين تصر على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إسرائيل هي المعتدية".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.