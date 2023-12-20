الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في لبنان ردا على إطلاق صواريخ

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قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض ستة صواريخ أطلقت من لبنان وأصاب موقع الإطلاق و"خلية إرهابية" ردا على ذلك.

وذكر الجيش أنه تم أيضا قصف منشأة عسكرية في الأراضي اللبنانية تابعة لحزب الله.

وأصيب اثنان من جنود الاحتياط عندما تعرض موقع إسرائيلي في شمال إسرائيل لإطلاق نار.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، اندلعت مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وهذا أخطر تصعيد منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، قتل خمسة مدنيين وتسعة جنود على الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين. كما وقعت إصابات بين المدنيين في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، قتل أكثر من 100 مقاتل من حزب الله.

وحذر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين حزب الله من أي تصعيد للقتال على الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس: "نحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس"، متهما حزب الله بـ "تصعيد مطرد ومنهجي على طول الحدود".

واعتبر كونريكوس أن حزب الله "يورط لبنان في حرب خطيرة".

وأضاف أنه يجري البحث عن حل دبلوماسي مع حزب الله، مضيفا أنه إذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد "لاستخدام قدراته للسماح للمدنيين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية بالعودة إلى منازلهم".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم إجلاء حوالي 80 ألف مدني إسرائيلي في الأشهر الأخيرة بسبب القتال في الشمال.