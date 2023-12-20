 مصرع عجوز وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع عجوز وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 1:01 م
لقى عجوز مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية في طريق بلبيس - القاهرة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول السيد إ ج، 70 سنة، مقيم بمركز بلبيس، مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وحسن ع أ، 70 سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية تروسكيل في طريق بلبيس - القاهرة بمركز بلبيس، ما أسفر عن وفاة المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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