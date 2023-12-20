مصرع عجوز وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

لقى عجوز مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية في طريق بلبيس - القاهرة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول السيد إ ج، 70 سنة، مقيم بمركز بلبيس، مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وحسن ع أ، 70 سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.



تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية تروسكيل في طريق بلبيس - القاهرة بمركز بلبيس، ما أسفر عن وفاة المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.