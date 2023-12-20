كيم من جاي: أخشى من فقدان مركزي مع بايرن ميونخ

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يتوقع كيم مين جاي، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن يقاتل على مركزه في التشكيل الأساسي بالفريق عندما يعود من بطولة كأس آسيا.

ويتوجه النجم الكوري الجنوبي إلى البطولة التي تقام في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين وهو يعلم أن الفرنسي دايوت أوباميكانو والهولندي ماتيس دي ليخت سيلعبان في التشكيل الأساسي طوال فترة غيابه.

ومن المقرر إقامة ست مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا) خلال فترة إقامة بطولة كأس آسيا في قطر.

وقال كيم لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية اليوم الأربعاء: "إذا لعب أوباميكانو ودي ليخت بشكل جيد في هذه الفترة، على الأرجح سيشكلان خط دفاع الفريق عندما أعود".

ولا يشعر توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بالقلق بشأن فقدان كيم.

ويترك الفريق أيضا نصير مزراوي (المغرب) والمهاجم إريك ماكسيم تشوبو موتينج (الكاميرون) للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار في يناير المقبل.

وقال توخيل للصحفيين دائما ما يكون هناك سوء حظ كبير بسبب الاضطرار لترك اللاعبين لهذه المسابقات في منتصف الموسم.

ويعاني مزراوي من إصابة في ربلة الساق (السمانة) لذلك ربما لا يسافر ولكنه سيكون غائبا عن الفريق أيضا.

دي ليخت مصاب حاليا، ولكن ينبغي أن يكون جاهزا للمشاركة مع استئناف مباريات البوندسيلجا يوم 12 يناير المقبل بعد انتهاء عطلة منتصف الموسم.

ويتوقع أن يتحرك بايرن ميونخ لضم لاعب خط وسط ومدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى لو ظهر ألكسندر بافلوفيتش /19 عاما/ بشكل جيد مؤخرا بعد أن تم تصعيده من فريق الشباب.

وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي مؤخرا: "بالفعل قمنا بالقليل من العمل (بشأن الانتقالات) في الأسابيع القليلة الأخيرة".