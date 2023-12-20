قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، إن عناصر الكتائب تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن عناصر القسام أكدوا مقتل 25 جندياً، وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

ولفت إلى «تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، فضلًا عن دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال كافة في قطاع غزة».

وذكر أن «عناصر القسام أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة».