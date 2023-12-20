رئيس الزمالك الأسبق: زيزو لن يرحل عن النادي

أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق أن أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق لن يرحل عن القلعة البيضاء.

وكتب عباس عبر حسابه على "X": "على عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام.

تأتي تغريدة رئيس الزمالك الأسبق في ظل الجدل المتزايد بشأن مصير هداف الفريق الأبيض، بعد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة لاسيما من الأندية السعودية على غرار الاتفاق والشباب اللذان يسعيان للتعاقد مع اللاعب.

وفي وقت سابق أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن زيزو من حقه أن يفكر في الاحتراف لكن الإدارة تتمسك باللاعب وأنه لا يرجح أن يرحل اللاعب عن القلعة البيضاء – حال رحيله – بأقل من 10 ملايين دولار، نظرا لقيمته الفنية والتسويقية العالية.