متحدث جيش الاحتلال: أتممنا الكشف على الأنفاق التي تستخدمها حماس في شمال غزة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن بلاده أتممت مهمة الكشف على الأنفاق التي تستخدمها حركة المقاومة «حماس» في شمال غزة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن العملية البرية ستتواصل، لافتًا إلى استمرار الغارات الجوية التي تشنها بلاده على قطاع غزة.



وأكد أن «إعادة المحتجزين أحد أهداف الحرب، وأن بلاده ستبذل الجهود لإعادتهم»، مدعيًا أن «المحتجزين الثلاثة الذين قتلوا في حي الشجاعية كانوا قد هربوا، وفقًا للتحقيق الأولي».



وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، إن عناصر الكتائب تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.



وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن عناصر القسام أكدوا مقتل 25 جندياً، وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.



وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.



ولفت إلى «تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، فضلًا عن دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة».



وذكر أن «عناصر القسام أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة».