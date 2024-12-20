البحرية السريلانكية تنقذ أكثر من 100 شخص يعتقد أنهم لاجئون من الروهينجا

أنقذت البحرية السريلانكية أكثر من 100 شخص، يعتقد أنهم لاجئون من الروهينجا، بعد أن تم العثور عليهم وقد تقطعت بهم السبل على متن سفينة صيد، قبالة سواحل الدولة الجزيرة، طبقا لما أعلنه متحدث باسم البحرية اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث باسم البحرية، جايان ويكراماسوريا أن صيادين عثروا على اللاجئين، من بينهم 25 طفلا و30 امرأة، قبالة الساحل الشمالي لسريلانكا أمس الخميس.

ورافقت سفن تابعة للبحرية بعد ذلك سفينة الصيد إلى قاعدة بحرية على الساحل الشرقي لسريلانكا، حيث حصلوا على الرعاية الطبية والغذاء والماء.

وأضاف المتحدث أن البحرية لم تؤكد بعد ما إذا كان اللاجئون من الروهينجا أم لا ، نظرا لصعوبة التواصل. لكن تعتقد البحرية أن المجموعة من ميانمار.

يشار إلى أن مئات الآلاف من الروهينجا، معظمهم من المسلمين، فروا من ميانمار، وسط تمييز واسع النطاق. ويتم حرمان معظمهم من الحصول على الجنسية.