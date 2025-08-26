تراجع جماعي للأسهم العالمية بعد تصاعد خلاف ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، ليزا كوك، من منصبها.

وجاء الإعلان بعد إغلاق التداولات في بورصة "وول ستريت"، أمس الاثنين، حيث محت المؤشرات الرئيسية جزءا من مكاسبها الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي عقب تزايد الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال ترامب، في رسالة نشرها أمس الاثنين عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه أقال كوك بسبب مزاعم بارتكابها احتيالا في الحصول على قروض عقارية.

وأوضح نايجل جرين، من مجموعة "ديفير" للاستشارات المالية، في تعليق له، أن "قرار ترامب بإقالة عضو قائم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي زعزع الثقة في المؤسسة التي يقوم عليها النظام المالي العالمي".

وأضاف جرين، أن "المستثمرين يبدون رد فعلهم لأن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار الأسواق، وأي إشارة على خضوعه للتأثير السياسي تدق ناقوس الخطر في كل مكان".

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.9% ليصل إلى 24.065 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.1% ليصل إلى 7678.79 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% ليصل إلى 9262.22 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 %.

وهبط مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني، في التداولات الصباحية، بنحو 1% ليصل إلى 42394.40 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8935.60 نقطة.

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1% ليصل إلى 3177.82 نقطة بعدما أظهرت البيانات تحسنا في ثقة المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يجري أي تغييرات على أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1% ليصل إلى 25550.41 نقطة، كما تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3868.38 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، أمس الاثنين، على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا بواقع 349.27 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 45282.47 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 47.24 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 21449.29 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 52 سنتا ليصل إلى 64.28 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 48 سنتا ليصل إلى 67.74 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.70 ين ياباني من 147.77 ين، فيما استقر سعر اليورو دون تغيير عند 1.1620 دولار.