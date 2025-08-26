سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده تدافع بأقوى شكل عن حقوق غزة، وقضيتها العادلة.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ954 للانتصار بمعركة ملاذكرد التاريخية، أقيمت في حديقة وطنية تحمل الاسم نفسه بولاية موش شرقي البلاد.

وقال الرئيس أردوغان:" ندافع بأقوى شكل عن حقوق غزة وقضيتها العادلة عبر الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية (مع زعماء ومسؤولين في العالم) والاجتماعات الدولية إلى جانب مساعداتنا الإنسانية التي تجاوزت 102 ألف طن".

وشدد على أن تركيا تدافع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، ولا تترك أشقاءها بغزة وحدهم أبدا في مواجهة مظالم إسرائيل "الدنيئة".

وأردف: "تركيا هي الملاذ الأكثر أمانا لإخوتنا خارج حدودنا حين يواجهون الشدائد".

الرئيس أردوغان أكد على دعم تركيا إرساء السلام الدائم في المنطقة بأكملها وحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية.

كما تطرق الرئيس التركي إلى الأوضاع في سوريا.

وقال: "تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لجميع الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح".