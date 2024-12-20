على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تركزت بشكل رئيسي على الحرب في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن الطرفين اتفقا على أن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا استمرت لفترة طويلة للغاية، وأنه من المهم التوصل في أسرع وقت ممكن إلى طريق سلام عادل ومنصف ومستدام". وذكر هيبشترايت أن شولتس أكد عزمه مواصلة دعم أوكرانيا في "معركتها الدفاعية ضد روسيا" طالما كان ذلك ضروريًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المكالمة الثانية بين شولتس وترامب منذ فوز الأخير في الانتخابات في 5 نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يؤدي ترامب في واشنطن في العشرين من يناير اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة. ولا يعد إجراء المستشار الألماني مكالمتين مع الرئيس الأمريكي المقبل قبل تنصيبه، أمرًا معتادًا.

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم. وفي مساء الأربعاء، كان شولتس عقد مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ست دول أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" اجتماعًا سريًا مع زيلينسكي وأمين عام الحلف، مارك روته.

بعد ذلك، دعا شولتس الحلفاء مجددًا إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا دون انقطاع. وقال: "علينا تأمين الدعم لأوكرانيا بشكل دائم". ويرغب شولتس في زيارة ترامب في واشنطن في أقرب وقت ممكن بعد تنصيبه. وأعرب عن ثقته مرارًا في أن الولايات المتحدة وأوروبا ستتمكنان من إيجاد موقف مشترك بشأن سياسة أوكرانيا.