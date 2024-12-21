الجيش الإسرائيلي ينفّذ تفجيرات وتجريف في بلدات جنوب لبنان

أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة على تنفيذ تفجير وتجريف عدد من المنازل والطرقات في عدد من بلدات جنوب لبنان.

وقامت القوات الإسرائيلية، اليوم، بتجريف الطرقات وبعض المنازل في حي الجبانة وسط بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

كما نفّذت تفجيراً كبيراً في بلدة يارون الجنوبية، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة حلتا في جنوب لبنان.

وأقدم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، على تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بالمنازل والممتلكات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.