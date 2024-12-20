سلوت يعلن غياب ثنائي ليفربول أمام توتنهام

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، غياب ثنائي الريدز، بسبب الإصابة، وذلك خلال المواجهة التي ستجمع بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين توتنهام وليفربول، بعد غد الأحد، لحساب الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الأول.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي: «جميع اللاعبون جاهزون لمواجهة توتنهام، عدا الثنائي برادلي وكوناتي».

وأضاف: «كييزا يتحسن حاليًا، يجب أن يتكيف لفترة طويلة، وقد جاء إلى الدوري الإنجليزي ذي تكون فيه دائمًا الجودة عالية».

وعن مواجهة توتنهام، قال سلوت: «أريد أن أشيد بهم، لديهم هوية وهذا بفضل مدربهم. بالنسبة لي لا أنظر لجدول الترتيب كثيرًا، ومواجهتنا أمامهم مثل مباراة آرسنال على ملعبهم».

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز العاشر، برصيد 23 نقطة.