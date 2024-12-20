إيهاب توفيق يكشف كواليس تصوير «داني» مرتين: حاولت محو العار

كشف الفنان إيهاب توفيق، عن كواليس تصوير أغنيته الشهيرة «داني» لأول مرة، قبل إعادة تصويرها ثانية.

وقال خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إنها كانت أول تجربة تصوير له ولم يكن يعلم ماذا ينبغي فعله، متابعا: «أنا مكنتش عارف هصور إيه ولا فين ولا مع مين، ذهبنا لنادي الشمس كان فيه ناس بتلعب كورة، والمخرج طلب منهم يقفوا في الخلفية وصورنا الأغنية».

وسخر من الفيديو الكليب الذي جرى تصويره على الهواء بحركات ارتجالية، قائلا: «ارتجلت غنيت لكل بنت شوية وفي النهاية خرجت لنا هذه التحفة الفنية، والفيديو كليب كله تم تصويره على الهواء».

ونوه إلى تصوير نسخة جديدة من الأغنية بعد عامين مع تطور تقنيات تصوير الفيديو الكليب، مضيفا: «قلنا نحيي الأغنية ثاني بدلا من العار اللي حصل،؛ لكن النسخة القديمة ظلت الأكثر انتشارا وحضورا مع الناس، وكانت تايتنك التلفزيون».

وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته حينها رغم بساطتها، لافتا أن هناك حوالي 12 مطربا كانوا ينتظرون دورهم لتصوير أغانيهم في نفس المكان.