عائشة بن أحمد: المخرج رؤوف عبد العزيز غيّر مسار حياتي واستقراري الفني في مصر

أوضحت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أن المخرج رؤوف عبد العزيز غيّر مسار حياتها وكان سبب استقرارها في مصر، وذلك خلال ندوتها الحوارية مع الناقد السينمائي أحمد شوقي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وأشارت عائشة إلى أنها انتقلت للعمل في مصر بعد اتصال من المخرج رؤوف عبد العزيز، طلب منها المشاركة في مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي استغرق تصويره ستة أشهر، وكان نقطة البداية لاستقرارها الفني في القاهرة.

وأكدت عائشة أن اللهجة المصرية شكلت تحديًا كبيرًا لها، وتعرضت للرفض في أعمال عدة بسببها، ما سبب لها شعورًا بالغربة وصعوبة في الاندماج اجتماعيًا في البداية.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث يضم البرنامج الفني مجموعة متنوعة من الأفلام التي تعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلماً قصيراً من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صُممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة إلى منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.