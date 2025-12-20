محافظ قنا: مستشفى قفط التخصصي تعمل بكامل طاقتها رغم انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن مستشفى قفط التخصصي لم تتأثر نهائيًا بانقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته خلال الساعات الماضية نتيجة انخفاض التردد، مشددًا على أن الخدمات الطبية استمرت دون توقف أو تأثير على سلامة المرضى.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعًا موسعًا لبحث ملابسات انقطاع التيار بالمستشفى، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، وكيلة مديرية الصحة، والدكتور أحمد جمال، مدير مستشفى قفط التخصصي، والمهندس هشام عويضة، رئيس قطاع الشبكات، والمهندس أحمد موافق، مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، والمهندس أحمد خالد، ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، إلى جانب عدد من القيادات الفنية والتنفيذية.

وأوضح رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى أن فترة الانقطاع، التي استمرت قرابة 8 ساعات، لم تؤثر على سير العمل أو مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث واصل المستشفى العمل بكامل طاقته، لافتًا إلى أن التأثير اقتصر على بعض الإضاءات البسيطة غير المؤثرة.

من جانبه، استعرض المهندس أحمد موافق منظومة التغذية الكهربائية، موضحًا أن المستشفى تتغذى من خلال مغذيين جهد متوسط 10 ك.ف، يقومان بتغذية ثلاثة محولات عبر نظام باز كابلر لتحويل الجهد من المتوسط إلى المنخفض، مشيرًا إلى أن الجهد الخارج من اللوحات يتراوح بين 10 و10.50 ك.ف. وأضاف أنه في حال انقطاع التيار يتم تشغيل المولدات الكهربائية لتغذية أقسام الاستقبال، والعناية المركزة والقلبية، والحضانات، والقسطرة القلبية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد خالد، ممثل شركة توزيع الكهرباء، أن المشكلة تعود إلى عدم استقرار الجهد الكهربائي عند ارتفاعه عن 10.50 ك.ف، ما استدعى رفع الجهد المتوسط إلى 11 ك.ف ليتلاءم مع حالة عدم الاستقرار القادمة من مغذي المستشفى، موضحًا أن الحالة استمرت نحو 8 ساعات حتى عودة التيار إلى الوضع الطبيعي.

وأشار إلى التنسيق الجاري مع شركة نقل الكهرباء للوقوف على أسباب المشكلة، لافتًا إلى أن منظومة الكهرباء تعتمد على شركتين، إحداهما للنقل والأخرى للتوزيع.

ووجه المحافظ بسرعة الدفع بسيارة المعمل الهندسي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب عدم الاستقرار والقدرة الرئيسية للمغذي الكهربائي.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على تنفيذ عدد من التوجيهات الهامة، أبرزها إعداد تقرير تفصيلي عن حالة المغذي الكهربائي واللوحات الكهربائية والعمر الافتراضي لها، ووضع بروتوكول تواصل واضح بين مديرية الصحة وشركة الكهرباء على مستوى المحافظة، خاصة في حالات خفض أو رفع الجهد الكهربائي، بما يضمن سرعة التنسيق والاستجابة. كما وجه بالتنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة كميات السولار الخاصة بالمولدات والمحولات بشكل دوري ضمن خطط الطوارئ.

وأكد محافظ قنا حرص المحافظة الكامل على استقرار الخدمات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون أي تأثير.



