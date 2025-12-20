 بكين تحذر الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من مغبة احتجاز صياديها - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 6:17 م القاهرة
بكين تحذر الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من مغبة احتجاز صياديها

بكين - د ب أ
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 4:39 م

حذر مكتب شئون تايوان في بكين الحزب الديمقراطي التقدمي في الجزيرة من مغبة احتجاز أو إساءة معاملة الصيادين القادمين من البر الرئيسي، حسب قناة تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن متحدث باسم المكتب.

وتابع التقرير أن بكين حذرت الحزب السياسي التايواني من أنه سيتحمل أي عواقب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن "تايوان وبنجهو وكينمن وماتسو، جميعها جزء من الصين وتعد المياه الواقعة بين شيامن وكينمن، مناطق صيد تقليدية للصيادين من جانبي مضيق تايوان منذ القدم".

ونقل التلفزيون عن المتحدث قوله إنه "ليس هناك شيء اسمه مياه محظورة أو مقيدة".

