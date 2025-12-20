أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن برنامج الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد بورسعيد القومي، المقرر يوم 23 ديسمبر الجاري، والذي يتضمن أكبر برنامج احتفالات متكامل يجمع بين الفعاليات الوطنية والثقافية والتنموية والرياضية، بجانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى، بحضور قيادات الدولة ومشاركة جماهيرية واسعة من أبناء بورسعيد، تأكيدًا على مكانة المدينة الباسلة ورمزيتها الوطنية والتاريخية.

وأوضح المحافظ، أن الاحتفالات هذا العام تعكس حجم الإنجازات التي تحققت على أرض بورسعيد، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، بالتزامن مع عيد النصر الذي سطره أبناء بورسعيد بدمائهم وتضحياتهم.

وأكد "حبشي"، أن الاحتفال هذا العام يأتي بشكل غير مسبوق من حيث حجم الفعاليات وتنوعها: "عيد بورسعيد القومي مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولات أبناء المدينة الباسلة وتضحياتهم من أجل الوطن، وحرصنا هذا العام على أن تتزامن الاحتفالات مع افتتاح مشروعات تنموية وخدمية حقيقية يشعر المواطن بعائدها المباشر في مختلف القطاعات، تأكيدًا على أن دماء الشهداء كانت بداية لمسيرة بناء وتنمية مستمرة".

وأضاف المحافظ: "نحتفل هذا العام بعيد بورسعيد القومي وسط إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وبمشاركة وزارية وقيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، لنؤكد أن بورسعيد ستظل نموذجًا للمدينة الوطنية التي تجمع بين التاريخ المشرف والحاضر الواعد والمستقبل الأفضل".

ويجرى انطلاق وافتتاح ملتقى بورسعيد الأول للفن والسلام، تحت عنوان "أوبريت رسالة تسامح وسلام من قلب مدينة الصمود إلى العالم"، بمشاركة فرق محلية وأجنبية بالمركز الثقافي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن برنامج الحفل فعاليات تعليمية وثقافية وفنية بساحة مصر احتفالًا بعيد النصر، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان الشهداء بحي الشرق بحضور المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وتبدأ الفعاليات، باستقبال وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالديوان العام، يليها عقد مؤتمر لاستعراض تنفيذ برامج الديوان العام، وتقديم عرض حول مركز معلومات شبكات المرافق وإنجازات محافظة بورسعيد.

وتفقد معرض نظم المعلومات الجغرافية "بعد جديد" بمركز معلومات شبكات المرافق، يتبعه طابور العرض الشعبي، وتفقد نموذج تطوير شارعي التجاري والحميدي والكورنيش بدءًا من مجمع المطاعم، بحضور وزيرة التنمية المحلية والمحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية.

كما تفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري، وتنظيم احتفالية كبرى "عيد النصر" بساحة مصر، وختام مهرجان بورسعيد أرض المواهب بالمركز الثقافي.

وتنظيم لقاء الصالون البحري بالديوان العام بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد الأسبق.

فيما سيتم افتتاح حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد، واستقبال وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، ونقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد العباسي بحي العرب على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري.

كما سيتم افتتاح مستشفى الجامعة بحي الزهور بحضور وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، واستوديو كلية التربية النوعية، والمدينة الجامعية ببور فؤاد، والمبنى الإداري بالجامعة.

وتعكس فعاليات الاحتفال هذا العام الجهد المبذول لاستعراض الإنجازات التنموية والخدمية التي شهدتها بورسعيد، وتأكيد دور المدينة التاريخي والوطني في مسيرة التنمية الشاملة لمصر.