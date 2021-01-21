الحكومة اليابانية: سنحصل على كمية إضافية من لقاح فايزر تكفي 12 مليون شخص

أعلنت الحكومة اليابانية، أنها سوف تحصل على كمية إضافية تكفي لعدد 12 مليون شخص، من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية للعقاقير.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" الاخبارية اليابانية التي أوردت النبأ اليوم الخميس، أنه في الوقت نفسه، من المرجح أن يحصل اللقاح الخاص بشركة العقاقير العملاقة، على الموافقة على استخدامه في 15 من فبراير المقبل.

وبموجب الاتفاق الأخير، أمّنت اليابان حصولها على جرعات من اللقاح تكفي لعدد 72 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 126 مليونا، من شركة "فايزر" خلال هذا العام، وذلك بعد أن كانت وافقت العام الماضي على شراء 120 مليون جرعة من الشركة، تكفي لعدد 60 مليون شخص.