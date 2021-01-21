 سويسرا: إصابات كورونا 504 آلاف و918 حالة والوفيات 8924 - بوابة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا 504 آلاف و918 حالة والوفيات 8924

د ب أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 10:19 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 504 آلاف و918 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8924 حالة.

 

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

 

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

 


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