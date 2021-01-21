أعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون اليمين أمام هاريس

أدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد اليمين، أمام نائبة الرئيس الأمريكي، كيمالا هاريس.

وبدأت، منذ قليل، أول جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة كيمالا هاريس.

وانتهت، منذ ساعات، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.