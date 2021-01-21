محافظ أسوان: عقد 10 جلسات استماع لأهالي القرى المستهدفة من مبادرة التطوير

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بعقد جلسات استماع لعرض الخطط التنموية على ممثلي أهالي القرى المستهدفة من تحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس لتحسين حياة ومعيشة ثلثي سكان المحافظة داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو.

جاء ذلك بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد 10 جلسات استماع لمطالب واحتياجات المواطنين في القرى الأم، على أن يتوالى تدريجياً عقد جلسات الاستماع بكل القرى الأخرى في حضور مسئولى 12 قطاعا تنفيذيا للبنية التحتية والخدمات.

ومن جانبه، أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان، أن جلسات الاستماع لها العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف أنه خلال هذه الجلسات يتم الرد على كل الاستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها والتي تتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء.

وأشار إلى أنه يتم عرض نتائج هذه الجلسات على محافظ أسوان، علاوة على التنسيق مع الدكتور ولاء جاد المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية؛ لرفع نتائجها أولاً بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة.