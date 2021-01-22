ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها الـ33 مع زوجها أحمد أبو هشيمة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها على إنستجرام، بصورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في منزلهما، أثناء احتفالها اليوم بعيد ميلادها الـ33، كما نشرت ياسمين مقطعا لفيديو يرصد الاحتفالية.

وظهر في الفيديو، المنزل وهو مزين بعدد كبير من البالونات التي حملت صورهما، وعدد من الصناديق التي تحتوي على الهدايا.

ويحل، اليوم الخميس،21 يناير عيد ميلاد النجمة ياسمين صبرى، التى ولدت فى محافظة الإسكندرية عام 1988، وبدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" ثم انطلقت في عالم البطولة المطلقة.