رسالة تحفيزية من دروجبا للاعبي كوت ديفوار قبل مواجهة مصر في كأس الأمم

وجه ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار السابق، رسالة للاعبي منتخب الأفيال بعد الفوز على الجزائر في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب الجزائر فوزا غاليا مساء الخميس، بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وضرب منتخب الأفيال موعدا مع منتخب مصر لمواجهته الأربعاء المقبل، في إطار مباريات دور الـ 16.

وقدم دروجبا دعمه للاعبي كوت ديفوار بعد مباراة الجزائر قائلا: «فخور بكم يا إخواني الصغار، نحن نمضي قدما».

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: «استريحوا وفي غضون أيام قليلة، سنعود بنفس القدر أو أكثر من القوة لثمن النهائي».

Belle victoire les gars!!!!!!

Fier de vous mes jeunes frères!!!!!!on avance….

Repos et dans quelques jours on remet autant voir plus d’intensité pour le 8eme de finale

🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮