لافروف: الولايات المتحدة تعهدت برد مكتوب لروسيا الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف ، إن الولايات المتحدة كانت ترغب في توضيح نقاط إضافية في الرد على روسيا بشأن الضمانات الأمنية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر لافروف أنه غير متأكد من أن روسيا ستنشر رد الولايات المتحدة، لكنه طلب من بلينكن إعلان الرد.

وأضاف لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد دائما للتواصل مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت المحادثات الأمريكية الروسية على الطريق الصحيح أم لا، لكنه قال إن كلا الطرفين اتفقا على أن الحوار يجب أن يكون أقل انفعالا.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة مسألة أوكرانيا خلال الاجتماع وأنها بحاجة إلى الإهتمام لكنها لم تكن الموضوع الرئيسي في المناقشة.

وأضاف لافروف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتبر أوكرانيا إحدى مناطق نفوذه .

وذكر لافروف أن بلينكن أخبره أنه راض على الاجتماع.

كان لافروف قد صرح قبل أسبوع أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يدونا ضماناتهما الأمنية أمام روسيا "لأن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، وذلك بعد جولات متعددة من المباحثات بدت أنها لم تنجح في تقريب الطرفين أكثر.

وتشير روسيا إلى أن أمنها غير مضمون طالما لم يلتزم الناتو بعدم التوسع شرقا أكثر، خصوصا في أوكرانيا وعدم ضم دول سوفيتية سابقة إلى الحلف، بالإضافة إلى سحب الأسلحة والقوات من شرق أوروبا ووسطها.