أمن المنافذ يضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع الجمركية و 28 قضية في مجال الأمن العام، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و5 قضايا في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 389 حكما قضائيا متنوعا وضبط 1279 مخالفة مرورية متنوعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.