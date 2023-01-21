انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في بنغازي بمشاركة مصر

انطلقت في بنغازي اليوم السبت، أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي خلال الفترة من 21 - 23 يناير الجاري تحت (شعار الامن القومي والتهديدات السيبرانية في عالم متغير)، بمشاركة مصر، الأردن، تونس، العراق، الجزائر، المغرب، سوريا، السودان بالاضاقة الى البلد المضيف ليبيا.



وأكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف -في كلمته الافتتاحية وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"- أن تنظيم هذا المؤتمر جاء بدافع الوعي المتنامي لضرورة إعارة اهتمام أكبر بالتحديات القائمة في مجال الإنترنت، ولضرورة إضافة الأمن السيبراني الى قائمة الأولويات القومية، في استراتيجية الدولة.



واعتبر بوشناف أن "ما قد يشكله التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مخاطر على أمن المواطنين والمجتمع والدولة، وسعي بعض الدول الى الهيمنة على الفضاء السيبراني، هو ما يعرقل ضمان الامن المعلوماتي في مواجهة حملات التضليل والتخريب والأنباء الكاذبة والتحريض على ارتكاب أفعال محظورة قانونا.



وقال إنه "لتعزيز سيادة الدول أو الدولة الليبية تحديدا، نقترح دراسة إنشاء فضاء عربي وإقليمي آمن لتداول المعلومات الموثوق بها، ومنع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كل ما يمس الأمن القومي بالسعي إلى تحسين البنى التحتية الخاصة بالمجال المعلوماتي، مشيرا إلى أن ذلك يتأتى من خلال تكثيف التدريب والتأهيل والتطوير لوسائل وأساليب ضمان الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة السعي إلى خلق تكنولوجيا محلية تكسر احتكار الشركات الدولية العملاقة.



ويناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور من بينها الأمن القومي والعصر الرقمي، الارهاب السيبراني، الاعلام وصناعة الوعي بالأمن السيبراني.



وتناولت محاور اليوم الأول، أهمية تبني استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي واخرى حديثة مشتركة لمواجهة التحديات السيبرانية، آليات مواجهة الأخبار المضللة والشائعات التي تؤثر في الأمن القومي وتأثيرات الحروب السيبرانية عليه، والإعلام التوعوي كخطوط دفاع أولية، بناء القدرات بخطط تنموية يعتمدها قطاع التعليم، استعمال المنظمات الإرهابية للفضاء السبراني لنشر أفكارها وتوغلها باسم الدين، أهمية الثقافة السيبرانية، ضعف المبادرات والتطبيق وعدم استثمار الخبرات العربية العاملة بالخارج باعتبار بلدانهم بيئة طاردة، توعية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحرب الجديدة وتهيئة الظروف بما يكفل لهم تأدية مهامه المناطة في حماية الدولة، والتأكيد على أن الحل يكمن في الرصد والدراسة والتحليل.



كما ناقشت ورشة العمل الأولى للمؤتمر التي أقيمت مساء اليوم السبت من خلال الأوراق البحثية عن الصراع الإلكتروني في الفضاء السيبراني، القيم الأمنية ودورها في تحقيق الأمن السيبراني والحلقة الأضعف في الأخير، ودور الإعلام في رفع الوعي السيبراني، الإعلام الإلكتروني بين الضبط والانفلات.