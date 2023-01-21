تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، عن توتر الأجواء مع طارق العشري مدرب الفريق.

وكان طارق العشري قد قال إنه كان يود في تقديم استقالته لولا وجود بند اتحاد الكرة والذي لا يسمح له بتدريب فريق آخر حال رحيله بإرادته عن الفريق الذي يدربه خلال الموسم.

وتحدث فرج عامر عن توتر الأجواء بينه وبين العشري حيث قال:"الأجواء مع المدرب طارق العشري صعب تتحسن، فهو تعاقد مع لاعبين وحصلوا على عشرات الملايين وبعد ذلك كتب أنه يريد الاستغناء عنهم، كيف اسكت على أمر كهذا؟".

وأضاف:"أنا رئيس النادي ولن أسكت على أي خطأ لو انطبقت السماء على الأرض، وليس لدي مشكلة شخصية مع العشري".

وواصل: "كان يجب استبعاد الهاني سليمان أمام الأهلي، هو لاعب كبير ولا أنسى دوره مع الفريق، ولكنه كان (نازل يهرج مع اللاعيبة قبل المباراة) وهذا سبب عدم تركيزه، لذا فكان يجب أن يحصل على راحة حتى يستعيد تركيزه مرة أخرى".