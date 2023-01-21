عمرو دياب يحيي حفلا صاخبا في جبل سيفن بسلطنة عمان

أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا في جبل سيفة بسلطنة عمان، وحرص الجمهور على التوافد لمكان الحفل بأعداد غفيرة قبل انطلاقه بساعات.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل فاصلا من أشهر أغانيه ومنها؛ يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي اغاني قديمة، قمرين، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع.

ويحيي عمرو دياب اليوم السبت، حفلا غنائيا في دبي وذلك ضمن سلسلة حفلاته هذا العام في الخليج .

وكان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغانيه "سينجل"، والتي تصدرت تريند تويتر فور طرحها، وهي من كلمات بهاء الدين محمد ، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما طرح عمرو دياب قبلها أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

يذكر أن الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية، كان قد احتفى، بتصدر الفنان عمرو دياب لقائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وحل عمرو دياب في المركز الأول على المنصة ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.